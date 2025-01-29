Окупанти розміщують техніку в захоплених будинках жителів Херсонської області, - АТЕШ

Російські загарбники розміщують техніку в захоплених будинках жителів тимчасово окуповано частини Херсонської області. Зокрема, бронетехніку, військові вантажівки та навіть РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Рашисти систематично прикриваються мирним населенням, що є грубим порушенням Женевської конвенції. Але всі їхні дії ми фіксуємо і передаємо Силам оборони України - нікому не вдасться уникнути відповідальності!", - наголосили партизани.

Особливо цінні зразки озброєння вони намагаються прикрити маскувальними сітками.

Зазначається, що агенти "АТЕШ" фіксують, як окупанти розміщують військову техніку в захоплених будинках жителів Херсонської області. Часто на таке "зберігання" заганяється бронетехніка, військові вантажівки та навіть РСЗВ.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, у грудні військові повідомляли, що ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всю острівну частину Дніпра у Херсонській області. Росіяни щодня здійснюють 5-7 спроб висадки на цій території.

До того ж окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються.

Також повідомлялося, що російське командування кидає окупантів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.

Нещодавно військові розповідали, що росіяни продовжують спроби закріпитися в острівній зоні у гирлі річки Дніпро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.