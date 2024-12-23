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Оккупанты теряют взводы в штурмах правобережья Херсонской области, - партизаны

Херсонская область, Понедельник 23 декабря 2024 20:52
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Оккупанты теряют взводы в штурмах правобережья Херсонской области, - партизаны Иллюстративное фото: россияне несут потери в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Но попытки прорваться на правобережье не прекращаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ в Telegram.

По информации партизан, в подразделениях 70 мотострелковой бригады, которая базируется на левом берегу Херсонской области из-за потерь возникла сложная ситуация.

"Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись обратно, что серьезно подорвало моральное состояние военнослужащих", - уточнили в АТЕШ.

Но, как уточняет АТЕШ, российское военное командование продолжает отправлять своих солдат на штурмы, чтобы "найти более выгодное место для следующего десанта".

Ситуация в Херсонской области

Напомним, российские оккупанты с ноября пытаются прорваться на правый берег Херсонской области.

В частности, по информации источников РБК-Украина, в конце ноября вражеские солдаты были отбиты неподалеку Антоновского моста со стороны Олешек.

Также собеседники издания отмечали, что враг уже принял решение о наступлении на Херсон. Для этого хотят задействовать около 4 тысяч штурмовиков.

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