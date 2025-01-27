Россияне пытаются закрепиться в островной зоне в устье Днепра, - ОСГВ "Херсон"
В Херсонской области российские оккупанты продолжают попытки закрепиться в островной зоне в устье реки Днепр.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Херсон" Павел Дрогаль во время брифинга.
"Российские оккупанты продолжают попытки закрепиться в островной зоне в устье реки Днепр, наносят артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре", - рассказал Дрогаль.
По его словам, всего, за период с 20 января по 26 января враг совершил 529 обстрелов. Кроме того, нанес три авиаудара.
Также было зафиксировано 19 попыток проведения штурмовых действий. Все наступательные действия врага были отражены украинскими защитниками.
Потери врага составили 122 российских захватчика убитыми и ранеными, а также 51 единица вооружения и военной техники.
Ситуация в Херсонской области
Напомним, в декабре военные сообщали, что ВСУ держат под огневым контролем почти всю островную часть Днепра в Херсонской области. Россияне ежедневно осуществляют 5-7 попыток высадки там.
К тому же оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.
Также сообщалось, что российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.
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