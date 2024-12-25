Россияне ежедневно пытаются высадиться на острова в Херсонской области, - ВСУ

Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем почти всю островную часть Днепра в Херсонской области. Россияне ежедневно осуществляют 5-7 попыток высадки там.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас враг примерно проводит от 5 до 7 штурмовых форсирующих действий в день. Но они больше похожи на разведывательно-поисковые действия. Ведь это 2-3 лодки на которых находится 5-7 человек. Они пытаются высадиться на нашем берегу, в островной зоне, в частности, на остров Казацкий, и провести там штурмовые действия.

"Враг пытается выбить оттуда наших защитников. Почти вся эта зона находится под огневым контролем Сил обороны Украины - островная зона Днепра, поэтому успехов враг не имеет", - рассказал Волошин.

Он также отметил, что чтобы наступать на Херсон необходимо форсировать Днепр.

"Чтобы ее (реку - ред.) форсировать необходимо собрать достаточно сил и средств, которые при сегодняшних средствах разведки скрыть очень трудно. Сейчас наша разведка не обнаружила и не может сказать, что враг собрал достаточно наступательных сил и средств для того, чтобы проводить форсирование Днепра", - сказал Волошин.

Риск наступления россиян на Херсон

Стоит заметить, что на юге Украины сохраняется угроза на двух ключевых направлениях. По данным РБК-Украина, Россия не отказалась от планов начать наступление в Запорожской области и попытаться прорваться на Херсон.

В Херсонской области российские войска уже пытались осуществить наступательные действия на правобережье Днепра. В частности, диверсионно-разведывательные группы противника пытались прорваться в район Антоновского моста со стороны Олешек. Атаки были успешно отражены Силами обороны.