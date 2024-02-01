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Оккупанты проводят допросы и угрожают работникам ЗАЭС и их семьям, - ЦНС

Украина, Четверг 01 февраля 2024 14:48
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Оккупанты проводят допросы и угрожают работникам ЗАЭС и их семьям, - ЦНС Фото: оккупанты проводят допросы и угрожают работникам ЗАЭС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне продолжают оказывать давление на работников Запорожской атомной станции, которые отказались идти с ними на сотрудничество, но не покинули Энергодар. Оккупанты вызывают специалистов на допросы и угрожают их семьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Из-за специфичности и сложности профессии, оккупанты не могут набрать работников на станцию, ведь специалистов не хватает по всей РФ. Действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, российская администрация заявляет, что дефицита кадров нет, однако эта информация не соответствует действительности.

"Сейчас станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках оккупантов", - отмечают в Центре нацсопротивления.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ, которые время от времени проводят ротации. Недавно россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

На днях министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация на ЗАЭС постоянно становится хуже.

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