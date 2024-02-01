Оккупанты проводят допросы и угрожают работникам ЗАЭС и их семьям, - ЦНС

Россияне продолжают оказывать давление на работников Запорожской атомной станции, которые отказались идти с ними на сотрудничество, но не покинули Энергодар. Оккупанты вызывают специалистов на допросы и угрожают их семьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.