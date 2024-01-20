Россияне снова заминировали Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ рассказали детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МАГАТЭ .

18 января эксперты МАГАТЭ снова посетили ЗАЭС, в том числе все шесть основных диспетчерских пунктов. Они смогли узнать, сколько людей работает на станции, но не смогли задать вопросы об их квалификации и опыте.

Ранее на этой неделе эксперты получили доступ в реакторный зал энергоблока №6. Сейчас они добиваются доступа в другие реакторные залы, машинные залы и на крыши реакторов. Такой доступ необходим для мониторинга ядерной безопасности и соблюдения пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, которые ранее были выявлены группой МАГАТЭ и были убраны в ноябре 2023 года, теперь снова установлены. Это закрытая зона, недоступная для действующего персонала станции. Генеральный директор повторил, что наличие мин несовместимо со стандартами безопасности МАГАТЭ.

На прошлой неделе эксперты МАГАТЭ встретились с сотрудниками ЗАЭС, чтобы обсудить техническое обслуживание станции. Работники показали экспертам план технического обслуживания на 2024 год, который включает важные работы для ядерной безопасности.

В этом году приоритетом для ЗАЭС является техническое обслуживание систем безопасности и важных мероприятий, которые не проводились в прошлом году. Ежегодный план технического обслуживания включает системы безопасности, дизель-генераторы, единичные трансформаторы и распределительную станцию 750 кВ.

Захват оккупантами Запорожской АЭС

Россияне захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Станцию постоянно обстреливали российские военные, тем самым нарушая ядерную безопасность. На фоне этих событий, президент Украины попросил делегацию МАГАТЭ посетить электростанцию.

Делегация МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС 1 сентября. Оккупанты в этот день обстреливали Энергодар. Сотрудники миссии увидели "ключевые вещи" и завершили проверку. Подробнее о визите - в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что уменьшилось количество российских военных на Запорожской АЭС и в Энергодаре.