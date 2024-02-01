Окупанти проводять допити та погрожують працівникам ЗАЕС та їх сім'ям, - ЦНС

Росіяни продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної станції, які відмовились йти з ними на співпрацю, але не залишили Енергодар. Окупанти викликають спеціалістів на допити та погрожують їх родинам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.