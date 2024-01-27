ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Галущенко об оккупации ЗАЭС: время движется к инциденту, вопрос, когда это произойдет

Киев, Суббота 27 января 2024 15:56
UA EN RU
Галущенко об оккупации ЗАЭС: время движется к инциденту, вопрос, когда это произойдет Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками уже почти два года. Действия россиян поставили под угрозу безопасность всего континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Там постоянно стает хуже. Во-первых, было уже 8 блэкаутов Запорожской АЭС. Они (россияне, - ред.) скрывают фактическое положение дел на станции. Соответственно, если эксперты МАГАТЭ видят деградацию оборудования на станции и это они видят, то вопрос в том, что безопасность континента в принципе зависит от того, насколько быстро они (оккупанты, - ред.) отсюда уйдут”, - сказал министр.

Галущенко отметил, что Украина ожидает визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на оккупированную Запорожскую АЭС накануне второй годовщины вторжения России в Украину.

"Это уже два года станция в оккупации. К сожалению, это время, оно движется к инциденту. Вопрос, когда это произойдет ", - заявил он.

Министр добавил, что российские оккупанты на ЗАЭС продолжают оказывать давление на украинский персонал. Это также подтверждают данные украинской разведки.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ, которые время от времени проводят ротации. Недавно россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Ранее в "Энергоатоме" отмечали, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Герман Галущенко окупанція Минэнерго
NEWS
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России