Галущенко об оккупации ЗАЭС: время движется к инциденту, вопрос, когда это произойдет

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками уже почти два года. Действия россиян поставили под угрозу безопасность всего континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Там постоянно стает хуже. Во-первых, было уже 8 блэкаутов Запорожской АЭС. Они (россияне, - ред.) скрывают фактическое положение дел на станции. Соответственно, если эксперты МАГАТЭ видят деградацию оборудования на станции и это они видят, то вопрос в том, что безопасность континента в принципе зависит от того, насколько быстро они (оккупанты, - ред.) отсюда уйдут”, - сказал министр.

Галущенко отметил, что Украина ожидает визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на оккупированную Запорожскую АЭС накануне второй годовщины вторжения России в Украину.

"Это уже два года станция в оккупации. К сожалению, это время, оно движется к инциденту. Вопрос, когда это произойдет ", - заявил он.

Министр добавил, что российские оккупанты на ЗАЭС продолжают оказывать давление на украинский персонал. Это также подтверждают данные украинской разведки.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ, которые время от времени проводят ротации. Недавно россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Ранее в "Энергоатоме" отмечали, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Также недавно в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.