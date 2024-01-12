Оккупанты цинично используют украинских школьников в качестве "информаторов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированных территориях Запорожской области гестаповцы из "следственного комитета" совершили рейд по детским спортивным секциям города. Подростков якобы опрашивали об условиях тренировки, но по факту искали нелояльные семьи", - отмечают в ЦНС.

В сообщении говорится, что подростков призывали сообщать о "подозрительных лицах", то есть доносить на одноклассников и соседей.

"Враг пытается противопоставить молодых спортсменов с ровесниками, чтобы выделить отдельную группу и сплотить вокруг своих идей. То есть реализует принцип "разделяй и властвуй", - объясняют в Центре.

В сообщении отмечается, что именно Россия лишила спортивных перспектив захваченные регионы и сейчас большинство оставшихся спортсменов не могут выступать в международных соревнованиях.

В Центре призывали сообщать Движению Сопротивления о представителях т.н. следственного комитета РФ для предупреждения их давления на украинцев.