Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи, - ЦНС

Украинские дети в оккупации

На временно оккупированных территориях враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять российскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

На днях сообщалось, что россияне свозят подростков со временно оккупированной территории на смену "Юнтех". Во время этого мероприятия их будут обучать оперированию дронами.

Также на временно оккупированных территориях Донецкой области, россияне осуществляют школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

Кроме того, россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

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