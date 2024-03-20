Окупанти планують створити в Севастополі новий центр мілітаризації молоді, - ЦНС

Українські діти в окупації

На тимчасово окупованих територіях ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а у випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.

Днями повідомлялося, що росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованої території на зміну "Юнтєх". Під час цього заходу їх будуть навчати оперуванням дронами.

Також на тимчасово окупованих територіях Донецької області, росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Крім того, росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

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