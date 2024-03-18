РФ создает заведения милитаризации молодежи в Крыму и на оккупированном Юге, - ЦНС

Российские захватчики развивают сеть центров военно-патриотического воспитания молодежи во временно оккупированном Крыму и в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что согласно решению Кремля, в каждом муниципальном образовании субъектов РФ должны быть образованы зональные центры военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. Особое внимание оккупанты уделяют молодежи, именно поэтому в каждом субъекте РФ они активно наращивают деятельность региональных отделений всероссийского детско-юношеского общественного движения "Юнармия".

Данные программы форсированными методами внедряются на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, где оккупанты пытаются сначала изменить самоидентификацию молодежи, сделать их более благосклонными к российскому господству, а после привлечь в ряды своих силовых структур и оккупационного войска.

"Особое внимание уделяется временно оккупированному Крыму, где оккупационными властями уже 10 лет вводится действующая в России федеральная система подготовки граждан к военной службе. Враг намерен в дальнейшем построить такую же сеть на ВОТ Херсонской и Запорожской областях", - сообщает Центр нацсопротивления.

Так, оккупационная администрация РФ на ВОТ г. Севастополь прорабатывает вопрос создания в пределах города учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Основной целью деятельности таких центров является предоставление услуг в сфере организации военно-патриотического воспитания молодежи, популяризации военной и другой государственной службы.

В частности, уже известно место размещения такого центра на территории парка "Патриот". Проведение строительно-монтажных работ запланировано на 2025-2027 годы. По расчетам Кремля, ежегодно подготовку в центре будут проходить около 5 тысяч украинских детей из оккупированного полуострова.

"Кроме того, такие центры уже активно взаимодействуют с ячейками постсоветской сети ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), где старшеклассники и студенты проходят определенные курсы подготовки. Например, после прохождения автошколы, кроме водительского удостоверения им присваивают первичную военно-учетную специальность и включают в резерв ВС РФ", - говорится в сообщении.

На территории Крымского полуострова данная подготовка осуществляется в тесном взаимодействии с командованием Черноморского флота РФ, поскольку они в первую очередь и будут забирать таких "новобранцев".

Украинские дети в оккупации

На временно оккупированных территориях враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять российскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

На днях сообщалось, что россияне свозят подростков со временно оккупированной территории на смену "Юнтех". Во время этого мероприятия их будут обучать оперированию дронами.

Также на временно оккупированных территориях Донецкой области, россияне осуществляют школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

Кроме того, россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

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