РФ готовит украинских детей к принудительному вступлению в "Юнармию" и учит их управлять дронами

Фото: украинские дети в оккупации принудительно учатся управлять дронами для нужд армии РФ (GettyImages)

Россияне свозят подростков с временно оккупированной территории на смену "Юнтеху". Во время данного мероприятия их будут обучать оперированием дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На собрание везут около 100 детей 14-17 лет, которые находятся в рядах "Юнармии". Самое изменение произойдет в апреле в одном из лагерей Краснодарского края", - пишут в сообщении. Как отмечают в ЦНС, 9 мая на временно оккупированной территории Украины состоится посвящение детей, поступивших в российскую "Юнармию". "Вступление туда добровольно-принудительное, ведь детей заставляют писать заявления, чтобы избежать проблем" . До 9 мая во всех школах на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей должны создать ячейки "Юнармии", - отмечает Центр нацсопротивления.