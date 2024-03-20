Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Следует отметить, что российские захватчики строят сеть центров военно-патриотического воспитания молодежи во временно оккупированном Крыму и в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

"Следовательно каждый причастный к созданию центра станет известен и понесет ответственность", - отмечают в ЦНС.

В Центре национального сопротивления отмечают, что такие действия являются нарушением международного права, запрещающего рекрутинг населения захваченных территорий в ряды оккупационной армии.

По имеющимся данным, курировать центр должен ЧФ РФ в связи с кадровым дефицитом.

"Официально он называется военно-патриотический центр воспитания молодежи «Авангард». Основной целью оккупанты видят воспитание новых кадров для захватнической армии и популяризация оккупантов", - говорится в сообщении.

Украинские дети в оккупации

На временно оккупированных территориях враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять российскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

На днях сообщалось, что россияне свозят подростков со временно оккупированной территории на смену "Юнтех". Во время этого мероприятия их будут обучать оперированию дронами.

Также на временно оккупированных территориях Донецкой области, россияне осуществляют школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

Кроме того, россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

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