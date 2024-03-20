Окупанти планують створити в Севастополі новий центр мілітаризації молоді, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Варто зауважити, що російські загарбники розбудовують мережу центрів військово-патріотичного виховання молоді у тимчасово окупованому Криму та в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

"Відтак кожен дотичний до створення центру стане відомий й понесе відповідальність", - зазначають в ЦНС.

У Центрі національного спротиву зауважують, що такі дії є порушенням міжнародного права, яке забороняє рекрутинг населення захоплених територій до лав окупаційної армії.

За наявними даними, курувати центр має ЧФ РФ у зв'язку з кадровим дефіцитом.

"Офіційно він має назву військово-патріотичний центр виховання молоді «Авангард». Основною метою окупанти вбачають виховання нових кадрів для загарбницької армії та популяризація окупантів", - йдеться в повідомленні.

Українські діти в окупації

На тимчасово окупованих територіях ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а у випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.

Днями повідомлялося, що росіяни звозять підлітків з тимчасово окупованої території на зміну "Юнтєх". Під час цього заходу їх будуть навчати оперуванням дронами.

Також на тимчасово окупованих територіях Донецької області, росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Крім того, росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

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