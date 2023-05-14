РФ выпустила по Херсону и области более 400 снарядов: атаковано учебное заведение, 6 раненых

Фото: РФ выпустила по Херсону и области более 400 снарядов за сутки, 6 людей были ранены (GettyImages)

За минувшие сутки оккупанты совершили 90 обстрелов Херсона и области, выпустив 434 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. Шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, город Херсон враг обстрелял 2 раза. "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебного заведения и объекта критической инфраструктуры Бериславского района", - добавил он. По данным Прокудина, из-за российской агрессии шесть человек получили ранения. Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли село Золотая Балка Херсонской области. В результате ударов один из гражданских получил ранения. К тому же, российская авиация 13 мая атаковала Берислав Херсонской области. В результате атаки город остался без света.