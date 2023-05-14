Россияне обстреляли Николаевскую область: повредили объект критической инфраструктуры
Российские войска за прошлые сутки обстреляли Николаевскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
В результате российского обстрела города Очаков произошло возгорание жилого дома, поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет. По территории Очаковской общины враг наносил удары с РСЗО.
"В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил Ким.
Также, российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целили в инфраструктурный объект.
Оккупанты пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, однако все дроны были уничтожены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.