ua ru
Вс, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли Николаевскую область: повредили объект критической инфраструктуры

Новина українською →
Николаевская область, Воскресенье 14 мая 2023 08:04
Россияне обстреляли Николаевскую область: повредили объект критической инфраструктуры Фото: оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Николаевскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за прошлые сутки обстреляли Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

В результате российского обстрела города Очаков произошло возгорание жилого дома, поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет. По территории Очаковской общины враг наносил удары с РСЗО.

"В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил Ким.

Также, российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целили в инфраструктурный объект.

Оккупанты пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, однако все дроны были уничтожены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Война России против Украины
NEWS
Войска РФ нанесли удар по Тернополю
Войска РФ нанесли удар по Тернополю
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть