ua ru
Вс, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: в ОВА назвали последствия

Новина українською →
Киев, Воскресенье 14 мая 2023 07:52
Войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: в ОВА назвали последствия Фото: войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска этой ночью, 14 мая, из ствольной артиллерии обстреляли Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью россияне обстреляли Покровскую громаду Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии. Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, точные последствия еще уточняются.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целились в инфраструктурный объект.

Кроме того, 14 мая ночью войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека.

Также, оккупанты пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, однако все дроны были уничтожены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Днепропетровская область
NEWS
Войска РФ нанесли удар по Тернополю
Войска РФ нанесли удар по Тернополю
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть