Оккупанты ночью пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, все дроны были уничтожены

"Седьмая воздушная атака на столицу с начала мая. По предварительной информации, до полуночи войска РФ запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Скорее всего – для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах", - говорится в сообщении КГВА.

Также сообщается, что после полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления. Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет не было зафиксировано. По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет.