Оккупанты ночью пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, все дроны были уничтожены
Российские войска сегодня ночью, 14 мая, пытались обнаружить украинские позиции сил ПВО вокруг Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"Седьмая воздушная атака на столицу с начала мая. По предварительной информации, до полуночи войска РФ запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Скорее всего – для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах", - говорится в сообщении КГВА.
Также сообщается, что после полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления. Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет не было зафиксировано. По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет.
Ранее стало известно, что в Киеве и области заявили о работе сил ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.
Напомним, что вчера вечером, 13 мая, по Украине распространилась воздушная тревога, в ряде регионов были слышны взрывы.
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