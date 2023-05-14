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Оккупанты ночью пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, все дроны были уничтожены

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Воскресенье 14 мая 2023 06:18
Оккупанты ночью пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, все дроны были уничтожены Фото: оккупанты ночью пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 14 мая, пытались обнаружить украинские позиции сил ПВО вокруг Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Седьмая воздушная атака на столицу с начала мая. По предварительной информации, до полуночи войска РФ запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Скорее всего – для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах", - говорится в сообщении КГВА.

Также сообщается, что после полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления. Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет не было зафиксировано. По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет.

Ранее стало известно, что в Киеве и области заявили о работе сил ПВО, также в Киевской ОВА предупредили о ракетной угрозе.

Напомним, что вчера вечером, 13 мая, по Украине распространилась воздушная тревога, в ряде регионов были слышны взрывы.

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