Оккупанты недовольны темпами паспортизации, поэтому манипулируют на самом необходимом
Оккупанты недовольны темпами принудительной паспортизации на захваченных территориях Украины. Поэтому для принуждения используют доступ человека к соцпомощи и необходимым услугам.
Об этом говорится в материале РБК-Украина: От "референдума" до мобилизации. Как и чем Россия шантажирует украинцев в оккупации.
"Она у них везде очень буксует. Во временном оккупированных районах Херсонской и Запорожской области наблюдаем особо стойкое сопротивление принудительной паспортизации", - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах в комментарии РБК-Украина.
По его словам, для принуждения к получению вражеского паспорта оккупационные власти используют доступ человека к административным услугам, социальной помощи, медицинским услугам и т.д.
Как сообщалось, российские военные продолжают принудительную паспортизацию среди украинцев на временно оккупированных территориях, придумывая новые способы шантажа.
При этом вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась с двумя важными заявлениями, она призвала жителей временно оккупированных районов не оставаться в контролируемых РФ населенных пунктах и не брать российские паспорта.
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