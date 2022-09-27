Оккупанты недовольны темпами паспортизации, поэтому манипулируют на самом необходимом

Оккупанты недовольны темпами принудительной паспортизации на захваченных территориях Украины. Поэтому для принуждения используют доступ человека к соцпомощи и необходимым услугам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина: От "референдума" до мобилизации. Как и чем Россия шантажирует украинцев в оккупации .

"Она у них везде очень буксует. Во временном оккупированных районах Херсонской и Запорожской области наблюдаем особо стойкое сопротивление принудительной паспортизации", - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах в комментарии РБК-Украина.

По его словам, для принуждения к получению вражеского паспорта оккупационные власти используют доступ человека к административным услугам, социальной помощи, медицинским услугам и т.д.