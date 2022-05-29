Верещук дала дві важливі поради мешканцям окупованих Росією територій

Мешканцям тимчасово окупованих районів не варто залишатися у контрольованих РФ населених пунктах і брати російські паспорти.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал урядовиці .

У Кабінеті міністрів не радять брати російські паспорти та залишатися в окупації. Українців із окупованих районів закликали докласти всіх зусиль для виїзду в безпечні регіони.

"Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей", – написала Верещук.

Також вона закликала мешканців окупованих районів не набувати громадянства РФ. За словами віце-прем'єрки, згодом російський паспорт "створить більше проблем, ніж вигоди".