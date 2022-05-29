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Верещук дала дві важливі поради мешканцям окупованих Росією територій

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Київ, Неділя 29 травня 2022 21:58
Верещук дала дві важливі поради мешканцям окупованих Росією територій Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Мешканцям тимчасово окупованих районів не варто залишатися у контрольованих РФ населених пунктах і брати російські паспорти.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал урядовиці.

У Кабінеті міністрів не радять брати російські паспорти та залишатися в окупації. Українців із окупованих районів закликали докласти всіх зусиль для виїзду в безпечні регіони.

"Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей", – написала Верещук.

Також вона закликала мешканців окупованих районів не набувати громадянства РФ. За словами віце-прем'єрки, згодом російський паспорт "створить більше проблем, ніж вигоди".

До слова, у захопленому Мелітополі містяни вийшли на мітинг із українськими гаслами.

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Україна Ірина Верещук Окуповані території Війна Росії проти України
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