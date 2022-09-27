Окупанти незадоволені темпами паспортизації, тому маніпулюють на найнеобхіднішому

Окупанти незадоволені темпами примусової паспортизації на захоплених теренах України. Тому для примусу використовують доступ людини до соцдопомоги та необхідних послуг.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна: Від "референдуму" до мобілізації. Як та чим Росія шантажує українців в окупації .

"Вона у них скрізь дуже буксує. У тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької області спостерігаємо особливо стійкий опір примусової паспортизації", - сказав заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах у коментарі РБК-Україна.

За його словами, для примусу до отримання ворожого паспорта окупаційна влада використовує доступ людини до адміністративних послуг, соціальної допомоги, медичних послуг тощо.