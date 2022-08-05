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Окупанти придумали нові способи шантажу для "паспортизації" українців, - розвідка

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П'ятниця 05 серпня 2022 13:22
Окупанти придумали нові способи шантажу для "паспортизації" українців, - розвідка Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують примусову паспортизацію серед українців на тимчасово окупованих територіях. Вигадали нові способи шантажу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

До яких нових способів шантажу вдалась Росія:

  • для мешканців Мелітополя оголосили "нові правила" щодо "земельних паїв";

"При цьому особи, в яких досі діють догори оренди на земельні паї, повинні переукладати його на нові. В осіб, в яких термін договору закінчився, повинні на підставі отриманого російського паспорта та відповідно до російського законодавства укласти новий договір", - пише розвідка.

В разі завершення терміну договору можуть позбавити права власності на володіння земельними паями.

  • з початку вересня окупанти планують змусити українців перейти на номерні знаки російського зразка. Переоформлення відбуватиметься лише при наявності російського паспорта;

"На виїзді з міста на блок-постах окупанти продовжують здійснювати перевірки чоловіків, зокрема оглядати на предмети татуювань. Таким чином, заходи рашистів направлені на паспортизацію населення та присвоєння майна осіб, що виїхали на підконтрольні Україні території", - додає розвідка.

  • на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти закликають сільгоспвиробників реєструвати діяльність і сплачувати "податки" за законодавством Росії. У разі відмови, українців можуть позбавити права власності земельними ділянками;

"У місті Кам’янське окупаційна адміністрація проводить заходи щодо переведення діяльності місцевого бізнесу на податкові стандарти згідно з законодавством РФ. Представникам бізнесу і само зайнятому населенню були вручені відповідні листи. Основною вимогою діяльності бізнесу є наявність громадянства РФ", - відзначає розвідка.

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