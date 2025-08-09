ua en ru
Двое раненых и разрушенные квартиры: что известно об атаке РФ на Чугуев

Суббота 09 августа 2025 03:14
Двое раненых и разрушенные квартиры: что известно об атаке РФ на Чугуев Иллюстративное фото: россияне ударили дронами по Чугуеву (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на субботу, 9 августа, дронами атаковала город Чугуев, в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу общины Галину Минаеву.

По предварительным данным, дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города.

"В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждении многоквартирного дома. На месте работают профильные службы", - сообщила Минаева.

Напомним, этой ночью россияне традиционно запустили несколько групп "Шахедов" с разных направлений. Тревога была объявлена в ряде областей.

Обстрел Чугуева

Также мы писали, что 2 августа россияне запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". В ряде восточных и северных областей была объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Около 00:30 в городе Чугуев был слышен взрыв. Также дроны атаковали один из районов Харькова. Впоследствии стало известно, что дроны повредили несколько частных домов. Пострадали местные жительницы.

Чугуев Война в Украине
Новости
