По Украине распространяется тревога из-за угрозы дронов: где возможны удары "Шахедами" (карта)

В ночь на 9 августа военные Российской Федерации снова запустили по территории Украины дроны-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Таким образом, по состоянию на 1:18 тревога охватывает Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

Аналогичная активность зафиксирована и на севере Харьковщины - там беспилотники движутся в южном направлении.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении нескольких групп беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Черниговской области, движущихся в юго-западном направлении.

Напомним, в ночь на 8 августа Воздушные силы Украины ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.

При этом взрывы раздавались в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.