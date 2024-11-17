"Ситуация очень тяжелая". В Одессе после обстрела перебои со светом, водой и теплом: все подробности
Российские захватчики в воскресенье, 17 ноября, атаковали Одессу и область. В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера, мэра Одесса Геннадия Труханова и ГСЧС.
Сегодня россияне атаковали энергообъекты в Одесской области. По указанию "Укрэнерго" в регионе ввели аварийные отключения света.
Как сообщает глава ОВА, в Одесской области есть перебои с теплом, водой и светом. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают на генераторах. В Одессе также не работает электротранспорт и частично светофоры.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что провели срочное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС.
"Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая. Беспрецедентная атака на инфраструктуру Украины, в частности, на наш город... Собралась комиссия ТЭБ и ЧС, отрабатываем вопросы обеспечения людей транспортом, водоснабжением, питьевой водой", - сказал он.
Мэр отметил, что в городе ликвидируют последствия вражеской атаки. По его словам, в Одессе работают бюветы, котельные переводят на генераторы.
В Одессе развернули около 445 "пунктов несокрушимости", еще 357 при необходимости будет открыто дополнительно. Адреса пунктом - по ссылке.
Другие последствия атаки
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одесской области в результате обстрела произошли пожары в трех частных домах, еще четыре дома были частично разрушены.
По информации спасателей, пострадал подросток.
При этом глава Одесской ОВА сообщил о двух жертвах и 17-летнем пострадавшем парне. Но подчеркнул, что информацию о последствиях обстрелов еще собирают.
"Могу сообщить, что у нас есть погибшие, к сожалению. Я приношу соболезнования близким. Есть также раненые", - отметил Олег Кипер в эфире телемарафона.
Атака России 17 ноября
Сегодня враг нанес самый масштабный удар за три месяца. Президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ выпустила около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 враждебных целей.
Оккупанты обстреляли объекты генерации, в том числе теплоэлектростанции, а также объекты передачи электроэнергии. По Украине вводили аварийные отключения света.
Известно, что в Николаеве, Днепропетровской и Львовской областях есть жертвы. В Киеве, Днепре, Кременчуге и Запорожье есть пострадавшие.
Больше о последствиях масштабной атаки России - в материале РБК-Украина.
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