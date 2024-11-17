"Ситуация очень тяжелая". В Одессе после обстрела перебои со светом, водой и теплом: все подробности

Российские захватчики в воскресенье, 17 ноября, атаковали Одессу и область. В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера, мэра Одесса Геннадия Труханова и ГСЧС.

Сегодня россияне атаковали энергообъекты в Одесской области. По указанию "Укрэнерго" в регионе ввели аварийные отключения света.

Как сообщает глава ОВА, в Одесской области есть перебои с теплом, водой и светом. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры работают на генераторах. В Одессе также не работает электротранспорт и частично светофоры.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что провели срочное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС.

"Уважаемые одесситы, вы видите, что ситуация очень тяжелая. Беспрецедентная атака на инфраструктуру Украины, в частности, на наш город... Собралась комиссия ТЭБ и ЧС, отрабатываем вопросы обеспечения людей транспортом, водоснабжением, питьевой водой", - сказал он.

Мэр отметил, что в городе ликвидируют последствия вражеской атаки. По его словам, в Одессе работают бюветы, котельные переводят на генераторы.

В Одессе развернули около 445 "пунктов несокрушимости", еще 357 при необходимости будет открыто дополнительно. Адреса пунктом - по ссылке.

Другие последствия атаки

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одесской области в результате обстрела произошли пожары в трех частных домах, еще четыре дома были частично разрушены.

По информации спасателей, пострадал подросток.

При этом глава Одесской ОВА сообщил о двух жертвах и 17-летнем пострадавшем парне. Но подчеркнул, что информацию о последствиях обстрелов еще собирают.

"Могу сообщить, что у нас есть погибшие, к сожалению. Я приношу соболезнования близким. Есть также раненые", - отметил Олег Кипер в эфире телемарафона.