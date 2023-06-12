Оккупанты 26 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области 26 раз в течение суток, и в результате вражеских атак есть погибшие и раненые среди гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
Чиновник представил оперативную информацию по ситуации в регионе по состоянию на утро, 12 июня.
"За минувшие сутки противник совершил - 26 обстрелов, выпустив 132 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.
Также войска РФ обстреливали Херсон, по которому выпустили 8 снарядов.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - рассказал глава ОВА.
Жертвами вражеских атак стали 3 человека. Кроме того, 12 граждан получили ранения.
Российские захватчики регулярно ведут обстрелы населенных пунктов на правом берегу Днепра Херсонской области. После того, как оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, они стали бить по городам в попытке помешать эвакуации гражданского населения из затопленных районов.
Так, вечером в воскресенье российские захватчики обстреляли лодку с людьми, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья в надежде спастись от потопа. Как проинформировали в Офисе генпрокурора, в результате этого погибли 3 человека, и травмированы 23.
Высказываясь о такой ситуации, президент Владимир Зеленский отметил, что поступки оккупантов нельзя сравнить даже со зверями.
При подобных вражеских обстрелах 8 июня погиб один человек, а еще 18 получили ранения. Открывали огонь по Херсону россияне и 9 июня, а 10-го в городе в результате атак пострадали два волонтера.
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