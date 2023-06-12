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Оккупанты 26 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

Фото: российские войска обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области 26 раз в течение суток, и в результате вражеских атак есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Чиновник представил оперативную информацию по ситуации в регионе по состоянию на утро, 12 июня.

"За минувшие сутки противник совершил - 26 обстрелов, выпустив 132 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.

Также войска РФ обстреливали Херсон, по которому выпустили 8 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - рассказал глава ОВА.

Жертвами вражеских атак стали 3 человека. Кроме того, 12 граждан получили ранения.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики регулярно ведут обстрелы населенных пунктов на правом берегу Днепра Херсонской области. После того, как оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, они стали бить по городам в попытке помешать эвакуации гражданского населения из затопленных районов.

Так, вечером в воскресенье российские захватчики обстреляли лодку с людьми, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья в надежде спастись от потопа. Как проинформировали в Офисе генпрокурора, в результате этого погибли 3 человека, и травмированы 23.

Высказываясь о такой ситуации, президент Владимир Зеленский отметил, что поступки оккупантов нельзя сравнить даже со зверями.

При подобных вражеских обстрелах 8 июня погиб один человек, а еще 18 получили ранения. Открывали огонь по Херсону россияне и 9 июня, а 10-го в городе в результате атак пострадали два волонтера.

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