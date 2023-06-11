Зеленский об обстреле россиянами лодки под Херсоном: даже звери более моральны

Российские оккупанты продолжают совершать преступления против украинского народа. Поступки оккупантов нельзя сравнить даже со зверями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Российские террористы продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей... Сегодня в результате одного из таких обстрелов были убиты три человека, мои соболезнования родным и близким", - сказал президент.

Зеленский сообщил, что еще десять человек были ранены, из них двое полицейских.

Он отметил, что эвакуация проводилась из села Кардашинка, что находится на оккупированном левобережье Херсонской области.

"Оккупанты создали эту катастрофу, взорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах и еще и обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать... Даже звери более моральные, чем вы, российское государство", - подчеркнул президент.

Вражеский обстрел лодки

Сегодня вечером россияне обстреляли лодку с людьми, которые пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья. Люди пошли на такой опасный шаг из-за того, что оккупанты не помогают жителям затопленного левого берега Херсонской области.

"В результате этого три человека погибли. По меньшей мере, 23 человека травмированы", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.