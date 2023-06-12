Окупанти 26 разів за добу обстріляли Херсонську область, є загиблі та поранені

Російські окупанти обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів протягом доби, і внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
Чиновник представив оперативну інформацію щодо ситуації в регіоні станом на ранок, 12 червня.
"За минулу добу противник здійснив - 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації", - йдеться у повідомленні.
Також війська РФ обстрілювали Херсон, по якому випустили 8 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - розповів голова ОВА.
Жертвами ворожих атак стали 3 людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.
Російські загарбники регулярно обстрілюють населені пункти на правому березі Дніпра Херсонської області. Після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, вони почали бити по містах у спробі перешкодити евакуації цивільного населення із затоплених районів.
Так, увечері в неділю російські загарбники обстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися Херсона з окупованого лівобережжя, сподіваючись врятуватися від потопу. Як поінформували в Офісі генпрокурора, внаслідок цього загинуло 3 особи, і травмовано 23.
Висловлюючись про таку ситуацію, президент Володимир Зеленський зазначив, що вчинки окупантів не можна порівняти навіть зі звірами.
При подібних ворожих обстрілах 8 червня загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення. Відкривали вогонь по Херсону росіяни і 9 червня, а 10-го у місті внаслідок атак постраждали два волонтери.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.