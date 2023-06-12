Окупанти 26 разів за добу обстріляли Херсонську область, є загиблі та поранені

Чиновник представив оперативну інформацію щодо ситуації в регіоні станом на ранок, 12 червня.

"За минулу добу противник здійснив - 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації", - йдеться у повідомленні.

Також війська РФ обстрілювали Херсон, по якому випустили 8 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - розповів голова ОВА.

Жертвами ворожих атак стали 3 людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.

Обстріли Херсона та області

Російські загарбники регулярно обстрілюють населені пункти на правому березі Дніпра Херсонської області. Після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, вони почали бити по містах у спробі перешкодити евакуації цивільного населення із затоплених районів.

Так, увечері в неділю російські загарбники обстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися Херсона з окупованого лівобережжя, сподіваючись врятуватися від потопу. Як поінформували в Офісі генпрокурора, внаслідок цього загинуло 3 особи, і травмовано 23.

Висловлюючись про таку ситуацію, президент Володимир Зеленський зазначив, що вчинки окупантів не можна порівняти навіть зі звірами.

При подібних ворожих обстрілах 8 червня загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення. Відкривали вогонь по Херсону росіяни і 9 червня, а 10-го у місті внаслідок атак постраждали два волонтери.