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Оккупанты обстреляли подтопленный Херсон: пострадали волонтеры

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Херсон, Суббота 10 июня 2023 11:10
Оккупанты обстреляли подтопленный Херсон: пострадали волонтеры Фото: оккупанты 10 июня обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в субботу, 10 июня, обстреляли подтопленный Херсон. В результате атаки пострадали волонтеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Россияне сегодня нанесли артиллерийский удар по Корабельному району Херсона. Ранения получили двое мужчин 52 и 25 лет.

"Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления. Их доставили в больницу, сейчас медики оказывают раненым необходимую помощь", - добавил Прокудин.

Какая ситуация в Херсоне и области

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС Херсонскую область начало затапливать. Некоторые населенные пункты полностью оказались под водой, пострадал и Херсон. Трудная ситуация также на оккупированном левом берегу Херсонской области.

Спасатели, полиция, военные и волонтеры проводят эвакуацию на подконтрольных Украине территориях. Однако оккупанты не дают людям безопасно спастись от воды, постоянно обстреливая города.

По данным Херсонской ОВА, за последнюю ночь вода отошла на 31 см, но в ближайшие дни ожидаются дожди.

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