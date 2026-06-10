Оккупантам перекрыли еще один важный путь в Крым после ударов по Чонгарскому мосту

По словам Сальдо, утром 10 июня украинские военные якобы попытались нанести удар по одному из мостов, соединяющих Геническ с Арабатской стрелкой.

"На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются", - заявил он.

Перекрытие произошло после ударов по Чонгару

Инцидент произошел на фоне недавних атак на Чонгарский мост, который является одним из ключевых маршрутов между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

Первый удар по мосту был нанесен 7 июня. После этого движение восстановили в реверсивном режиме.

Однако уже 9 июня, по сообщениям, мост снова атаковали дроны, после чего движение по нему повторно остановили.

После этого оккупационные власти рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Что известно о последствиях

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что удар мог прийтись на один из трех мостов в районе Геническа и Арабатской стрелки.

По его словам, закрытие этого маршрута вместе с проблемами на Чонгарском мосту существенно усложняет логистику российских войск.

Фото: в Геническе поражен мост, который соединяет город с Арабатской стрелкой (t.me/andriyshTime/60012)

"Теперь основной объезд возможен только через Армянск и Перекопск. Это означает дополнительные километры, дополнительное время в пути и дополнительные расходы топлива", - отметил Андрющенко.

Он добавил, что в условиях проблем с обеспечением топливом это может осложнить снабжение оккупационных сил на всем маршруте.

Фото: Геническ/Арабатская стрелка. Мосты (t.me/andriyshTime)