Окупантам перекрили ще один важливий шлях до Криму після ударів по Чонгарському мосту

За словами Сальдо, вранці 10 червня українські військові нібито спробували завдати удару по одному з мостів, що з'єднують Генічеськ з Арабатською стрілкою.

"На місці працюють профільні служби. Рух тимчасово перекрито, обставини уточнюються", - заявив він.

Перекриття сталося після ударів по Чонгару

Інцидент стався на тлі нещодавніх атак на Чонгарський міст, який є одним із ключових маршрутів між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

Перший удар по мосту було завдано 7 червня. Після цього рух відновили в реверсивному режимі.

Однак уже 9 червня, за повідомленнями, міст знову атакували дрони, після чого рух ним повторно зупинили.

Після цього окупаційна влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.

Що відомо про наслідки

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що удар міг припасти на один із трьох мостів у районі Генічеська та Арабатської стрілки.

За його словами, закриття цього маршруту разом із проблемами на Чонгарському мосту суттєво ускладнює логістику російських військ.

Фото: у Генічеську уражено міст, який з’єднує місто з Арабатською стрілкою (t.me/andriyshTime/60012)

"Тепер основний об’їзд можливий лише через Армянськ та Перекопськ. Це означає додаткові кілометри, додатковий час у дорозі та додаткові витрати пального", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що за умов проблем із забезпеченням пальним це може ускладнити постачання окупаційних сил на всьому маршруті.

Фото: Генічеськ/Арабатська стрілка. Мости (t.me/andriyshTime)