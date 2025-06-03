Оккупант пытался палкой отбиться от дрона. ГУР показало кадры уничтожения врага

Воины ГУР сняли на видео уничтожение врагов, техники и укрытий на фронте. Эксклюзивные кадры уже выложили в сеть.

"Отчаянный московит вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон мастеров ГУР МО Украины прямо на подлете к окопу, но российская ручная антидроновая система не сработала - захватчик был уничтожен", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть:

уничтожение живой силы противника;

ударные атаки по технике, оружию и автомобилях врага;

поражение разведывательных дронов россиян в небе;

ликвидацию вражеских позиций и укреплений.

В разведке отметили, что это лишь один из эпизодов видео, где зафиксирована боевая работа подразделений активных действий ГУР. Видео поражает своей точностью и решительностью украинских воинов.