Окупант намагався дрючком відбитися від дрона. ГУР показало кадри знищення ворога
Воїни ГУР зняли на відео знищення ворогів, техніки й укриттів на фронті. Ексклюзивні кадри вже виклали в мережу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Відчайдушний московит озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон майстрів ГУР МО України прямо на підльоті до окопу, але російська ручна антидронова система не спрацювала - загарбник був знищений", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити:
- знищення живої сили противника;
- ударні атаки по техніці, зброї та автівках ворога;
- ураження розвідувальних дронів росіян у небі;
- ліквідацію ворожих позицій та укріплень.
У розвідці наголосили, що це лише один з епізодів відео, де зафіксовано бойову роботу підрозділів активних дій ГУР. Відео вражає своєю точністю й рішучістю українських воїнів.
Інші спецоперації ГУР
Раніше РБК-Україна повідомляло, як воїни ГУР зі спецпідрозділу "Крила" ефективно знищили російські безпілотники тактичного рівня в небі над сходом України. Завдяки професіоналізму розвідників було знищено вісім ворожих дронів.
Також у ГУР МО України показали підготовку спецпідрозділу "Стугна". На Куп’янському напрямку тривали активні бойові дії із зачистки території від російських окупантів.
Крім того, бійці української розвідки влучно проводять операції вздовж всієї лінії фронту. ГУР показали роботу у Запорізькій області.