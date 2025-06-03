Окупант намагався дрючком відбитися від дрона. ГУР показало кадри знищення ворога

Воїни ГУР зняли на відео знищення ворогів, техніки й укриттів на фронті. Ексклюзивні кадри вже виклали в мережу.

"Відчайдушний московит озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон майстрів ГУР МО України прямо на підльоті до окопу, але російська ручна антидронова система не спрацювала - загарбник був знищений", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити:

знищення живої сили противника;

ударні атаки по техніці, зброї та автівках ворога;

ураження розвідувальних дронів росіян у небі;

ліквідацію ворожих позицій та укріплень.

У розвідці наголосили, що це лише один з епізодів відео, де зафіксовано бойову роботу підрозділів активних дій ГУР. Відео вражає своєю точністю й рішучістю українських воїнів.