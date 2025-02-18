В ГУР показали, как готовились к зачистке врага на Купянском направлении

В ГУР МО Украины показали подготовку спецподразделения "Стугна". На кадрах операция по зачистке оккупантов на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины .

На опубликованных кадрах зафиксированы ключевые этапы подготовки: командир проводит инструктаж, также, личный состав проверяет амуницию и экипировку.

Видеоматериалы, зафиксированные нашлемными камерами бойцов, содержат кадры работы - от финального брифинга перед выходом на штурм до непосредственного выполнения поставленной задачи.

Во время операции, состоявшейся в конце осени 2024 года, подразделение осуществило успешную зачистку определенного района.

На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов. Воины подразделения "Стугна", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, эффективно выполняют боевые задачи.

Бои за Купянск

Линия фронта приблизилась к Купянску на расстояние в два километра, а ситуация в районе города оставалась крайне напряженной.

Как сообщил в январе начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, российские войска постоянно осуществляют штурмовые действия. Только за минувшие сутки зафиксировано более 12 атак в направлении Петропавловка-Голубовка, прилегающей к центральной части Купянска.

По его словам, противник пытался взять под контроль основную трассу Сватово-Купянск, чтобы обеспечить дальнейший выход на город. В то же время сложная ситуация сохранялась и в районе Загрызово-Лозовая-Кругляковка, где оккупанты продолжили штурмы, пытаясь прорваться к левому берегу реки Оскол.