Иллюстративное фото: в ГУР показали эксклюзивные кадры работы своих бойцов в Запорожской области (GettyImagеs)

Бойцы украинской разведки точно проводят операции вдоль всей линии фронта. На этот раз на видео показана работа спецподразделения ГУР в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Высшая честь - защищать свободу украинской нации, уничтожать российскую нечисть повсюду в как можно более высоких объемах", - подписано видео. Отмечается, что на видео показаны эксклюзивные кадры огневой работы бойцов подразделений активных действий ГУР МО Украины в Запорожской области. В частности, показана работа: аэроразведки, огонь артиллерии и танков, штурмовые действия, зачистка, хладнокровные маневры операторов FPV-дронов. "Ликвидация российских захватчиков, вражеской военной техники, транспорта, оборудования, полевых складов продолжается", - отметили в ГУР.