Зеленский: каждый киевлянин видит, что город не подготовлен к зиме

Киев отстает от других регионов в выполнении планов стойкости при подготовке к зиме. Необходимо ускориться и принять необходимые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Киев не готов к зиме

Зеленский говорит, что "каждый киевлянин видит - Киев реально не подготовлен к зиме".

По словам президента, сейчас, в октябре, ситуация бывает хуже, чем в предыдущие зимы полномасштабной войны. Даже одиночные удары "шахедов" ведут к отключению электричества и воды в столице.

"Много есть других вопросов, к сожалению... Что касается укрытий, подготовки школ, строительства защитных сооружений... Работа транспорта, подготовка домов в Киеве к зиме", - уточнил он.

По мнению Зеленского, Киев отстает от других регионов Украины по выполнению планов стойкости. Чтобы это исправить, нужны решения и ускорение.

"Я говорил сегодня об этом с представителями громад, и некоторые из них сделали гораздо больше в условиях, которые гораздо сложнее", - сказал Зеленский о встрече с мэром Харькова Игорем Тереховым и с председателем Совета обороны Запорожской области Иваном Фёдоровым.