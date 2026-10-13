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Зеленский: каждый киевлянин видит, что город не подготовлен к зиме

19:53 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский: каждый киевлянин видит, что город не подготовлен к зиме Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Киев отстает от других регионов в выполнении планов стойкости при подготовке к зиме. Необходимо ускориться и принять необходимые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Киев не готов к зиме

Зеленский говорит, что "каждый киевлянин видит - Киев реально не подготовлен к зиме".

По словам президента, сейчас, в октябре, ситуация бывает хуже, чем в предыдущие зимы полномасштабной войны. Даже одиночные удары "шахедов" ведут к отключению электричества и воды в столице.

"Много есть других вопросов, к сожалению... Что касается укрытий, подготовки школ, строительства защитных сооружений... Работа транспорта, подготовка домов в Киеве к зиме", - уточнил он.

По мнению Зеленского, Киев отстает от других регионов Украины по выполнению планов стойкости. Чтобы это исправить, нужны решения и ускорение.

"Я говорил сегодня об этом с представителями громад, и некоторые из них сделали гораздо больше в условиях, которые гораздо сложнее", - сказал Зеленский о встрече с мэром Харькова Игорем Тереховым и с председателем Совета обороны Запорожской области Иваном Фёдоровым.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский встретился с бывшим главой СБУ Василием Малюком по подготовке Киева к зиме. Уже сейчас редкие "прилеты" вызывают серьезные отключения света в столице.

Кроме того, Зеленский заявлял о том, что киевские власти почти полностью не выполняют необходимые шаги для подготовки к зиме. Торможение работ абсолютно недопустимо, считает он.

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