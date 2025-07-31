В отдельные дни при одном условии: когда и для кого проезд в Тернополе станет бесплатным

В Тернополе некоторые пассажиры получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Ездить без оплаты можно будет не всем и только в течение двух отдельных дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Тернополя Сергея Надала в Facebook.
Согласно информации главы Тернополя, право бесплатно ездить общественным транспортом города получат граждане в вышиванках:
"Это наш особый подарок ко Дню города и Дню Независимости Украины", - объяснил Надал.
Он отметил, что это - прекрасная возможность не только сэкономить, но и приобщиться к совместному празднованию важных праздников.
"Приглашаю всех тернополян и гостей города поддержать эту инициативу. Пусть наш город расцветет узорами вышиванок в праздничные дни", - подытожил городской глава.
В пресс-службе Тернопольского городского совета уточнили, что для реализации такой инициативы был согласован меморандум между:
"Коммунальные предприятия "Горавтотранс" и "Тернопольэлектротранс" также будут обеспечивать бесплатный проезд для всех пассажиров в национальной одежде 15 и 24 августа", - подытожили в посте горсовета в Facebook.
Стоит отметить, что новые тарифы на проезд в общественном транспорте в Тернополе были установлены с 1 августа 2024 года:
При этом согласно статистике, проведенной управлением транспортных сетей и связи, количество пользователей всех трех видов оплат в городе - почти одинаковое.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве подорожали транспортные карты для оплаты проезда в городском транспорте.
Тем временем во Львове запустили так называемый "единый" месячный безлимитный проездной на весь транспорт.
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