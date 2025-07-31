В окремі дні за однієї умови: коли й для кого проїзд у Тернополі стане безкоштовним

Коли транспорт в місті буде безкоштовним і для кого

Згідно з інформацією очільника Тернополя, право безкоштовно їздити громадським транспортом міста отримають громадяни у вишиванках:

у п'ятницю, 15 серпня;

у неділю, 24 серпня.

"Це наш особливий подарунок до Дня міста та Дня Незалежності України", - пояснив Надал.

Він зауважив, що це - чудова нагода не лише заощадити, але й долучитися до спільного відзначення важливих свят.

"Запрошую всіх тернополян та гостей міста підтримати цю ініціативу. Нехай наше місто розквітне візерунками вишиванок у святкові дні", - підсумував міський голова.

Публікація Сергія Надала (скриншот: facebook.com/Nadal.Sergij)

У прес-службі Тернопільської міської ради уточнили, що для реалізації такої ініціативи було погоджено меморандум між:

Управлінням транспортних мереж та зв'язку Тернопільської міської ради;

перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення у межах громади.

"Комунальні підприємства "Міськавтотранс" та "Тернопільелектротранс" також забезпечуватимуть безкоштовний проїзд для всіх пасажирів у національному вбранні 15 та 24 серпня", - підсумували у дописі міськради у Facebook.

Публікація Тернопільської міської ради (скриншот: facebook.com/Ternopil.rada)

Варто зазначити, що нові тарифи на проїзд у громадському транспорті в Тернополі було встановлено з 1 серпня 2024 року:

12 гривень - при розрахунку електронним квитком "Соціальна карта Тернополянина";

14 гривень - при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком;

15 гривень - при розрахунку банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.

При цьому згідно зі статистикою, проведеною управлінням транспортних мереж та зв'язку, кількість користувачів усіх трьох видів оплат у місті - майже однакова.