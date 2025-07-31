В окремі дні за однієї умови: коли й для кого проїзд у Тернополі стане безкоштовним

У Тернополі дехто з пасажирів отримає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Їздити без оплати можна буде не всім і тільки впродовж двох окремих днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Тернополя Сергія Надала у Facebook.
Згідно з інформацією очільника Тернополя, право безкоштовно їздити громадським транспортом міста отримають громадяни у вишиванках:
"Це наш особливий подарунок до Дня міста та Дня Незалежності України", - пояснив Надал.
Він зауважив, що це - чудова нагода не лише заощадити, але й долучитися до спільного відзначення важливих свят.
"Запрошую всіх тернополян та гостей міста підтримати цю ініціативу. Нехай наше місто розквітне візерунками вишиванок у святкові дні", - підсумував міський голова.
У прес-службі Тернопільської міської ради уточнили, що для реалізації такої ініціативи було погоджено меморандум між:
"Комунальні підприємства "Міськавтотранс" та "Тернопільелектротранс" також забезпечуватимуть безкоштовний проїзд для всіх пасажирів у національному вбранні 15 та 24 серпня", - підсумували у дописі міськради у Facebook.
Варто зазначити, що нові тарифи на проїзд у громадському транспорті в Тернополі було встановлено з 1 серпня 2024 року:
При цьому згідно зі статистикою, проведеною управлінням транспортних мереж та зв'язку, кількість користувачів усіх трьох видів оплат у місті - майже однакова.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві здорожчали транспортні карти для оплати проїзду в міському транспорті.
Тим часом у Львові запустили так званий "єдиний" місячний безлімітний проїзний на весь транспорт.
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