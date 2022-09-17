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На окупованій ЗАЕС сьогодні знаходиться 500 бойовиків, - Зеленський

Фото: На окупованій ЗАЕС сьогодні знаходяться 500 бойовиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на окупованій Запорізькій АЕС перебувають 500 російських бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президент України.

"Я дуже вдячний, до речі, МАГАТЕ за те, що вони зробили справедливі висновки, незважаючи ні на що, на те, що Росія тиснула", - заявив президент.

Зеленський підкреслив висновок МАГАТЕ, що потрібна повна демілітаризація Запорізької АЕС, оскільки там перебувають російські військові у кількості до пів тисячі осіб.

Нагадаємо, що МАГАТЕ після свого візиту на окуповану Запорізьку АЕС, офіційно закликало Росію вивести війська з території атомної станції.

Також, МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на ЗАЕС.

Проте пізніше, Росія відмовилась вивозити військову техніку та армію з території Запорізької АЕС, заявляючи про те, що на станції нібито знаходиться лише охорона.

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