На окупованій ЗАЕС сьогодні знаходиться 500 бойовиків, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на окупованій Запорізькій АЕС перебувають 500 російських бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президент України.
"Я дуже вдячний, до речі, МАГАТЕ за те, що вони зробили справедливі висновки, незважаючи ні на що, на те, що Росія тиснула", - заявив президент.
Зеленський підкреслив висновок МАГАТЕ, що потрібна повна демілітаризація Запорізької АЕС, оскільки там перебувають російські військові у кількості до пів тисячі осіб.
Нагадаємо, що МАГАТЕ після свого візиту на окуповану Запорізьку АЕС, офіційно закликало Росію вивести війська з території атомної станції.
Також, МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на ЗАЕС.
Проте пізніше, Росія відмовилась вивозити військову техніку та армію з території Запорізької АЕС, заявляючи про те, що на станції нібито знаходиться лише охорона.
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