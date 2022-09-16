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"Нема чого демілітаризувати". У Росії відмовилися виводити війська з території ЗАЕС

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Відень, П'ятниця 16 вересня 2022 18:43
"Нема чого демілітаризувати". У Росії відмовилися виводити війська з території ЗАЕС Фото: РФ заявила, що на ЗАЕС "нема чого демілітаризувати" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія відмовляється вивозити військову техніку та армію з території Запорізької АЕС, заявляючи про те, що на станції нібито знаходиться лише охорона.

Про це заявив постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс".

"Вчора (на засіданні ради керуючих МАГАТЕ) саме я пояснював нашим колегам, що цей заклик нереалістичний, тому що демілітаризувати там нічого", - сказав Ульянов.

Російський чиновник стверджує, що на ЗАЕС немає військових та техніки, а лише "Росгвардія", яка нібито охороняє станцію.

"Співробітники "Росатому" теж начебто не належать до міністерства оборони. Що, власне, демілітаризувати? Охорону? Росгвардію? Але станція не може залишатися без охорони, так не буває. У всьому світі така охорона є, і, відповідно, виводити охоронні підрозділи ми не збираємося", - заявив постпред РФ.

Ульянов назвав повідомлення про створення на ЗАЕС військової бази фейками та звинуватив у їхньому поширенні США.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ підтвердила, що на території Запорізької АЕС знаходиться російська військова техніка.

Також глава Кремля Володимир Путін визнав, що на ЗАЕС знаходиться російська техніка.

Крім того, учора у Відні МАГАТЕ ухвалило резолюцію та офіційно закликало Росію вивести війська з території станції.

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