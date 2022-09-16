"Нема чого демілітаризувати". У Росії відмовилися виводити війська з території ЗАЕС

Росія відмовляється вивозити військову техніку та армію з території Запорізької АЕС, заявляючи про те, що на станції нібито знаходиться лише охорона.

Про це заявив постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс" .

"Вчора (на засіданні ради керуючих МАГАТЕ) саме я пояснював нашим колегам, що цей заклик нереалістичний, тому що демілітаризувати там нічого", - сказав Ульянов.

Російський чиновник стверджує, що на ЗАЕС немає військових та техніки, а лише "Росгвардія", яка нібито охороняє станцію.

"Співробітники "Росатому" теж начебто не належать до міністерства оборони. Що, власне, демілітаризувати? Охорону? Росгвардію? Але станція не може залишатися без охорони, так не буває. У всьому світі така охорона є, і, відповідно, виводити охоронні підрозділи ми не збираємося", - заявив постпред РФ.

Ульянов назвав повідомлення про створення на ЗАЕС військової бази фейками та звинуватив у їхньому поширенні США.