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МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на ЗАЕС

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Вівторок 06 вересня 2022 18:13
МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на ЗАЕС Фото: Росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії, є жертви (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародне агентство з атомної енергії виступило за негайне встановленням зони охорони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт за підсумками інспекції на ЗАЕС в Енергодарі.

У звіті зазначення, що є очікування завершення війни та відновлення стабільних умов роботи. Наразі існує термінова потреба у тимчасових заходах, які б запобігли ядерній аварії через обстріли.

"Цього можна досягти негайним встановленням зони охорони ядерної безпеки", - йдеться у звіті.

МАГАТЕ заявляє, що готове негайно почати консультації, які зможуть призвести до термінового встановлення такого рівня ядерної безпеки охоронної зони на ЗАЕС.

Також у МАГАТЕ заявили, що підтримка всіх систем безпеки ЗАЕС у штатному режимі та працездатності системи фізичного захисту потребує значних зусиль українського персоналу. Наразі на місці присутні військовий персонал і обладнання, а також представники "Росатома".

"МАГАТЕ рекомендує експлуатувати систему фізичного захисту відповідно до проекту та ліцензії. Це вимагає видалення транспортних засобів із зон, які можуть заважати роботі систем безпеки та обладнання", - йдеться у звіті.

Таким чином у МАГАТЕ закликали до демілітаризації території ЗАЕС та виводу звідти російських військових.

Нагадаємо, що МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС 6 вересня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не почула від МАГАТЕ головного - заклику Росії демілітаризувати станцію.

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