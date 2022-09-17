На оккупированной ЗАЭС сегодня находится 500 боевиков, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированной Запорожской АЭС находятся 500 боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президент Украины.
"Я очень благодарен, кстати, МАГАТЭ за то, что они сделали справедливые выводы, несмотря ни на что, на то, что Россия давила", - заявил президент.
Зеленский подчеркнул заключение МАГАТЭ, что нужна полная демилитаризация Запорожской АЭС, поскольку там находятся российские военные в количестве до полутысячи человек.
Напомним, что МАГАТЭ после своего визита на оккупированную Запорожскую АЭС официально призвало Россию вывести войска с территории атомной станции.
Также МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС.
Однако позже Россия отказалась вывозить военную технику и армию с территории Запорожской АЭС, заявляя о том, что на станции якобы находится только охрана.
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