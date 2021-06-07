ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Окупанти виключають відкриття КПВВ на Донбасі найближчим часом

Новость на русском →
Донецьк, Понеділок 07 червня 2021 14:55
Окупанти виключають відкриття КПВВ на Донбасі найближчим часом Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада в окремих районах Донецької області (ОРДО) поки не бачить термінів, коли можна було б відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Це станеться, коли "зміниться докорінно" ситуація з COVID в Україні.

Про це заявив ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін, передають сепаратистські ЗМІ.

За його словами, цифри захворюваності в Україні і нібито відсутність вакцин можуть призвести до "вкрай критичної" ситуації на окупованих територіях.

"...ми розуміємо, що ситуація, що склалася, викликає масу незручностей... І поки ситуація в Україні докорінно не зміниться, а термінів тут, на жаль, ми навіть не бачимо, з урахуванням того, що там відбувається, говорити про зміну ситуації на наших КПВВ, передчасно", - зазначив Пушилін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на підконтрольну Україні територію без обов'язкової самоізоляції пропускатимуть жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Але проблема в тому, що жителі окупованих районів не можуть вільно виїхати з ОРДЛО.

Раніше стало відомо, що окупанти на Донбасі на літо скасували комендантську годину по вихідних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас КПВВ Коронавірус
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС