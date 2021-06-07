Оккупанты исключают открытие КПВВ на Донбассе в ближайшее время

Оккупационная власть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) пока не видит сроков, когда можно было бы открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе . Это произойдет, когда "поменяется в корне" ситуация с COVID в Украине.

По его словам, цифры заболеваемости в Украине и якобы отсутствие вакцин могут привести к "крайне критичной" ситуации на оккупированных территориях.

"… мы понимаем, что сложившаяся ситуация вызывает массу неудобств… И пока ситуация в Украине в корне не поменяется, а сроков здесь, увы, мы даже не видим, с учетом того, что там происходит, говорить об изменении ситуации на наших КПВВ, преждевременно", - отметил Пушилин.