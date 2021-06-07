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Оккупанты исключают открытие КПВВ на Донбассе в ближайшее время

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Донецк, Понедельник 07 июня 2021 14:55
Оккупанты исключают открытие КПВВ на Донбассе в ближайшее время Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) пока не видит сроков, когда можно было бы открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Это произойдет, когда "поменяется в корне" ситуация с COVID в Украине.

Об этом заявил главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ.

По его словам, цифры заболеваемости в Украине и якобы отсутствие вакцин могут привести к "крайне критичной" ситуации на оккупированных территориях.

"… мы понимаем, что сложившаяся ситуация вызывает массу неудобств… И пока ситуация в Украине в корне не поменяется, а сроков здесь, увы, мы даже не видим, с учетом того, что там происходит, говорить об изменении ситуации на наших КПВВ, преждевременно", - отметил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что на подконтрольную Украине территорию без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей ОРДЛО, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Но проблема в том, что жители оккупированных районов не могут свободно выехать из ОРДЛО.

Ранее стало известно, что оккупанты на Донбассе на лето отменили комендантский час по выходным.

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