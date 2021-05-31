Окупанти на Донбасі на літо скасували комендантську годину у вихідні
Окупаційна влада окремих районів Донецької області (ОРДО) скасувала комендантську годину по вихідних. Поки комендантську годину скасовано на літній період.
Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що дія комендантської години призупиняється щотижня з 23:00 години п'ятниці до 04:00 години неділі в період з 1 червня по 15 вересня
Зазначимо, комендантська година в ОРДО діє з 23:00 до 05:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада окремих районів Луганської області (ОРЛО) посилила пропуск через КПВВ у Станиці Луганській. Зокрема, окупанти випускатимуть жителів окупованої території не частіше одного разу на місяць.
До цього окупанти "націоналізували" українські банки, а також нерухомість, яка є державною власністю України. Це стосується і муніципальної власності. Крім того, бойовики вирішили відбирати так зване безхазяйне майно. Зокрема, передбачається, що будуть забирати квартири, господарі яких не з'являлися на окупованій території більше року.