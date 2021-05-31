Окупанти на Донбасі на літо скасували комендантську годину у вихідні

Окупаційна влада окремих районів Донецької області (ОРДО) скасувала комендантську годину по вихідних. Поки комендантську годину скасовано на літній період.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що дія комендантської години призупиняється щотижня з 23:00 години п'ятниці до 04:00 години неділі в період з 1 червня по 15 вересня

Зазначимо, комендантська година в ОРДО діє з 23:00 до 05:00.