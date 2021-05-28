Резніков про КПВВ: інфраструктура готова, треба забезпечити свободу пересування
Інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.
Про це на зустрічі з генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає сайт міністерства.
За його словами, українська сторона будує КПВВ нового стандарту. Він також висловив сподівання, що до кінця року така інфраструктура з'явиться на всіх пунктах.
"І знаєте, інфраструктура також готова з іншого боку лінії зіткнення. Зрештою, коли ми були тут з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, саме представники СММ ОБСЄ показали нам знімки, наочно продемонстрували готовність КПВВ з іншого боку. Залишається забезпечити свободу пересування людей", - заявив Резніков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти порушують "тишу" біля Золотого, щоб не відкривати КПВВ.
А ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник днями посилив пропуск через пункт пропуску в Станиці Луганській. Зокрема, окупанти випускатимуть жителів окупованої території не частіше одного разу на місяць.