Українців з ОРДЛО пропускатимуть без необхідності самоізоляції: названа умова

В Україну без обов'язкової самоізоляції будуть пропускати жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Списки таких громадян будуть передані на КПВВ на Донбасі.

Без самоізоляції будуть пропускати громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Умовою пропуску є пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, надходитимуть й безпосередньо в КПВВ.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетинання лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування.