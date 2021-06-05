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Українців з ОРДЛО пропускатимуть без необхідності самоізоляції: названа умова

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Субота 05 червня 2021 12:42
Українців з ОРДЛО пропускатимуть без необхідності самоізоляції: названа умова Фото: в Україну пропускатимуть охочих вакцинуватися з ОРДЛО (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

В Україну без обов'язкової самоізоляції будуть пропускати жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Списки таких громадян будуть передані на КПВВ на Донбасі.

Про це повідомили у прес-центрі ДПСУ.

Без самоізоляції будуть пропускати громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Умовою пропуску є пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Також списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, надходитимуть й безпосередньо в КПВВ.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетинання лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування.

Нагадаємо, в Україні стартував запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя.

Також повідомлялося, що вакцинацію мешканців ОРДЛО можуть організувати на пунктах пропуску.

Раніше Українцям дозволили виїжджати з Криму та ОРДЛО на авто без техпаспорта.

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