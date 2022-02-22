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Росія візьме під охорону "кордону ЛДНР"

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Москва, Вівторок 22 лютого 2022 00:47
Росія візьме під охорону "кордону ЛДНР" Фото: Росія візьме під охорону кордону так званих Донецької та Луганської "народних республік" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія після визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" візьме під охорону їх "кордони". Про це йдеться в "договорах", внесених на розгляд Державної Думи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Системи забезпечення законодавчої діяльності".

У цих "договорах" зазначено, що Росія отримує право "використовувати" військову інфраструктуру "ЛДНР", а також взяти під охорону "кордони".

В "угодах" також говориться, що Росія отримає право будівництва і використання військових баз на територіях "ЛДНР". Крім того, вони будуть проводити консультації про спільну оборону.

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" і відразу розпорядився ввести російські війська на окупований Донбас.

РБК-Україна опублікувало перші відео з російськими військовими колонами, які заходять в окремі райони Донецької та Луганської областей.

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