Росія візьме під охорону "кордону ЛДНР"

Фото: Росія візьме під охорону кордону так званих Донецької та Луганської "народних республік" (Getty Images)

Росія після визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" візьме під охорону їх "кордони". Про це йдеться в "договорах", внесених на розгляд Державної Думи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Системи забезпечення законодавчої діяльності".

У цих "договорах" зазначено, що Росія отримує право "використовувати" військову інфраструктуру "ЛДНР", а також взяти під охорону "кордони". В "угодах" також говориться, що Росія отримає право будівництва і використання військових баз на територіях "ЛДНР". Крім того, вони будуть проводити консультації про спільну оборону.