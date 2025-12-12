ua en ru
Охранник пропагандиста РФ Прилепина получил срок за участие в войне против Украины

Украина, Пятница 12 декабря 2025 15:47
Охранник пропагандиста РФ Прилепина получил срок за участие в войне против Украины Иллюстративное фото: охранник пропагандиста Захара Прилепина получил срок в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Девять боевиков, которые воевали против Украины, получили приговоры. Среди них - охранник российского пропагандиста Захара Прилепина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отметили в СБУ, охранник Прилепина принимал участие в боях на передовой. Украинские защитники взяли оккупанта в плен как единственного уцелевшего из штурмовой группы россиян, которая атаковала позиции Сил обороны под селом Верхнекаменское Донецкой области в 2025 году.

"До этого рашист в составе отряда охраны регулярно сопровождал Прилепина во время его агитационных поездок по временно захваченным районам востока Украины", - уточнили в Службе безопасности.

Суд назначил оккупанту 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Еще четверо оккупантов, которые получили приговоры, - жители временно оккупированной части Луганщины, которые подписали контракт с минобороны России и попали в 4-ю и 123-ю мотострелковые бригады. Там они штурмовали позиции ВСУ на Северском и Запорожском направлениях, после чего были взяты в плен.

Другие осужденные - жители временно оккупированной части Донецкой области. Они вступили в 5-ю мотострелковую бригаду российских вооруженных формирований. После короткой подготовки на полигонах их отправили наступать на Покровск. Во время непрерывных боев в районах Лисовки и Красногоровки их также взяли в плен украинские защитники.

Все восемь боевиков получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам СБУ суд признал их виновными по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации).

Скандальная позиция Прилепина

Пропагандист Захар Прилепин известен тем, что превратил свою литературную карьеру в инструмент политической агитации, открыто поддерживая российскую агрессию против Украины.

Он участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне РФ, публично оправдывал насилие и активно распространял кремлевские нарративы через книги, телепроекты и собственные медиа.

Также в 2023 году он заявил о том, что Узбекистан "нужно присоединить к России". На этом фоне Ташкент вызвал российского посла в МИД.

